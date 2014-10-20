Школы профилактики инфарктов и инсультов появятся при поликлиниках Петербурга

На данный момент в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 16-ти клиниках Северной столицы работают региональные сосудистые центры с современным оборудованием и профессиональными медработниками.

Всемирная организация здравоохранения объявила 29 октября Всемирным днем борьбы с инсультом. О мерах борьбы с тяжёлой болезнью в Северной столице рассказал "Петербургскому дневнику" вице-губернатор Олег Эргашев.

Чиновник подчеркнул, что ежегодно в РФ фиксируется более 400 тыс. инсультов, летальность в острый период составляет 20%. После пережитого недуга многие трудоспособные пациенты рискуют остаться инвалидами. Для решения проблемы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 16-ти клиниках Петербурга работают региональные сосудистые центры с современным оборудованием и профессиональными медработниками. Как уточнил Эргашев, город на Неве оказался один из немногих в РФ, в случае которого система оказания специализированной помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения стабильно показывает положительный результат.

Поскольку основными причинами смертности от инсультов является отсутствие профилактической работы сосудистых катастроф и недооценка серьёзности симптомов, в ближайшее время базе петербургских поликлиник начнут функционировать школы профилактики инфарктов и инсультов.

Ранее мы сообщили о том, что смертность от инсульта за последние 12 лет сократилась в Петербурге в 1,5 раза.

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