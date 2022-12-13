За февраль зарплатные предложения в Петербурге увеличились на 4,4 тыс. рублей

Город оказался первым среди регионов СЗФО по динамике роста зарплат. При этом за год его обогнали Архангельская и Мурманская области, Коми и НАО.

За февраль Северная столица стала 18-ой в рейтинге предлагаемых зарплат среди всех российских регионов. При этом за этот же период город лидирует по динамике роста зарплат среди регионов СЗФО. Об этом свидетельствует исследование hh.ru.

Эксперты сервиса выяснили, что в общероссийском рейтинге лидирует Магаданская область. Там работодатели в среднем предлагают зарплату в размере 91 943 рублей. Москва стала седьмой в этом топе.

В Петербурге зарплатные предложения работодателей за последний месяц возросли на 4410 рублей и составили 64 851 рубль. Отмечается, что, несмотря на первую строчку по динамике роста зарплат за февраль, по тому же показателю за год город обогнали Архангельская и Мурманская области, Коми и НАО.

Наиболее высокие зарплаты в Северной столице предлагают работодатели в сфере "Консультирование". Средний доход таких специалистов составляет 86 256 рублей в месяц, за год он возрос на 9155 рублей. Вторую строчку заняла отрасль "Добыча сырья" со средней зарплатой в 83 557 рублей и приростом в 8730 рублей. "Бронзу" получили представители автобизнеса с зарплатой 79 229 рублей и приростом в 4650 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что четверть петербургских бизнесменов намерены выходить на зарубежные рынки.

Фото: Pxhere