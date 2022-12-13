Четверть петербургских бизнесменов намерены выходить на зарубежные рынки

Самыми перспективными направлениями считаются рынки стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Четверть предпринимателей из Петербурга, участвовавших в опросе бизнес-клуба "Атланты", в ближайшие 3 года намерены выйти на зарубежные рынки. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Самым перспективным направлением для ведения торговли бизнесмены из Северной столицы считают страны СНГ: за этот вариант проголосовало 30% респондентов. Ещё 28% будут осваивать рынки Азии, а 13% смотрят в сторону Латинской Америки. При этом, 23% бизнесменов считают перечисленные регионы перспективными в связи с обширным рынком сбыта, еще 20 – в связи с доступностью ресурсов для ведения бизнеса, а 19% − из-за налоговых льгот. По словам гендиректора ГК "Маршал" Михаила Белоусова, компании из Северной столицы могут предложить потенциальным партнёрам из этих регионов на экспорт продукты машиностроения, металлообработки, химической промышленности и производства высокотехнологичных товаров. При этом придётся вступить в конкуренцию КНР, так как там дешевле себестоимость и логистические услуги.

По мнению замдиректора Первой экспедиционной компании (ПЭК) Вадима Филатова, к странам СНГ с наиболее широким потребительским потенциалом относятся Узбекистан, Армения и Казахстан.

Ранее мы сообщили о том, что скачок цен на цветы 8 марта в Петербурге связывают с поставками из Африки и Латинской Америки.

Фото: Piter.TV