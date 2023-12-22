Петербург вошёл в тройку городов РФ с самыми высокими зарплатами в леспроме

Аналитики выяснили, что в прошлом году предложение работы в городе на Неве в сфере лесопромышленности включало месячный доход от 63 128 до 114 943 рублей.

По итогам 2023 года Петербург занял второе место среди российских городов по уровню заработной платы в лесопромышленном комплексе, уступив только Москве. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter.

Аналитики выяснили, что в прошлом году предложение работы в городе на Неве в сфере лесопромышленности включало месячный доход от 63 128 до 114 943 рублей. Таким образом, город опередил Московскую область, Красноярский край, Свердловскую и Нижегородскую области. Кроме того, за год количество вакансий для сотрудников данной отрасли в Петербурге выросло на 43%.

В новом году 39% предприятий леспрома в РФ ожидают улучшения своего положения, а 43% компаний говорят о стабильности. Более 60% организаций в прошлом году повысили заработную плату своим сотрудникам. Однако эксперты отмечают дефицит кадров в данной отрасли.

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