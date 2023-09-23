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Зарплаты в РФ будут расти на фоне низкой безработицы в 3,1%

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Максим Решетников рассказал мерах соцподдержки населения.

Максим Решетников сообщил, что заработные платы в стране будут расти на фоне низкой безработицы в 3,1%. Соответствующее заявление сделал в российским министр по экономическому развитию в рамках своего выступления на заседании правительства перед коллегами. Чиновник добавил, что в стране  рост инвестиционной активности позволит в властям в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос. Этот показатель обеспечивается ростом реальных денежных доходов местного населения.

В 2023 году он составит плюс 4%, прежде всего за счет роста заработных плат на 6,2%. В дальнейшем ожидаем стабильный рост со средним темпом 2,8% в год. Основа - трудовые и предпринимательский доходы, реализация мер социальной поддержки.

Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: соцвыплаты власти страны проиндексируют на уровень фактической инфляции

Фото и видео: Правительство России

Теги: безработица, зарплата, максим решетников, минэкономразвития
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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