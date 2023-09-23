Зарплаты в РФ будут расти на фоне низкой безработицы в 3,1%

Максим Решетников сообщил, что заработные платы в стране будут расти на фоне низкой безработицы в 3,1%. Соответствующее заявление сделал в российским министр по экономическому развитию в рамках своего выступления на заседании правительства перед коллегами. Чиновник добавил, что в стране рост инвестиционной активности позволит в властям в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос. Этот показатель обеспечивается ростом реальных денежных доходов местного населения.
В 2023 году он составит плюс 4%, прежде всего за счет роста заработных плат на 6,2%. В дальнейшем ожидаем стабильный рост со средним темпом 2,8% в год. Основа - трудовые и предпринимательский доходы, реализация мер социальной поддержки.
Максим Решетников, глава МЭР
Решетников: соцвыплаты власти страны проиндексируют на уровень фактической инфляции
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все