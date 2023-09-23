Решетников: соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции

Глава МЭР рассказал об инфляции в стране.

Социальные выплаты будут проиндексированы властями на уровень фактической инфляции. Соответствующее заявление сделал в российским министр по экономическому развитию Максим Решетников рамках своего выступления на заседании правительства перед коллегами.

По инфляции закладываем некоторый рост в этом году при условии ее замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты. Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что государственная поддержка семей с детьми, пенсионные выплаты, декретные денежные средства, больничных листов в полном объеме являются приоритетом для правительства России.Об этом говорил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном обсуждению проекта бюджета на 2024-2026 годы и основных параметров внебюджетных фондов.

МЭР прогнозирует курс нацвалюты к концу года на уровне 94 рубля за доллар.

Фото и видео: Правительство России