МЭР прогнозирует курс нацвалюты к концу года на уровне 94 рубля за доллар

Максим Решетников рассказал о правительственных прогнозах.

Росссийское министерство по экономическому развитию прогнозирует курс национальной валюты к концу 2023 года на уровне 94 рублей за американский доллар. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании правительства перед коллегами сделал профильный министр Максим Решетников. Чиновник пояснил, что ранее ведомство ожидало среднегодовой курс доллара США текущем году на уровне 85,2 рубля, а 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 году - 91,1 рубля, в 2026 году - 92,3 рубля.

К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: экспортные цены на нефть из РФ составят $70 за баррель в 2024-2026 годах.

Фото и видео: Правительство России