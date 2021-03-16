Решетников: экспортные цены на нефть из РФ составят $70 за баррель в 2024-2026 годах

Глава МЭР рассказал о прогнозах правительства.

Российское министерство по экономическому развитию прогнозирует, что цена на отечественную экспортную нефть в 2024-2026 годах будет находиться на уровне около 70 американских долларов за баррель. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании правительства перед коллегами сделал профильный министр Максим Решетников. По словам специалиста, данный уровень цен считается консервативным, так как сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20 процентов.

Экспортные цены на российскую нефть составят в 2024-2026 годах около $70 за баррель. Такая динамика соответствует форвардным ценам и учитывает возможности балансировки в рамках ОПЕК+. Максим Решетников, глава МЭР

Глава Минэкономразвития уточнил, что ведомство делает прогноз по стоимость нефти марки Brent в 2023 году в среднем на уровне $83,5 за баррель с последующим ростом до $85 за баррель в 2024 году, а в 2026 году такие котировки снизятся до $76 за баррель.

Решетников сообщил, что Россия и Китай реализуют крупные инвестпроекты на $170 млрд.

Фото и видео: Правительство России