Спрос на вакансии с гибким графиком вырос в Петербурге

За год рынок неполного рабочего дня в городе вырос на 21%, а IT-специалисты и врачи стали лидерами спроса.

Рынок частичной занятости в Петербурге демонстрирует рекордный рост: за последний год зарплаты в этом сегменте увеличились на 10%, достигнув в среднем 78,5 тыс. рублей. Согласно данным hh.ru, с марта 2024 по октябрь 2025 года количество вакансий с неполным рабочим днем выросло на 21%, а ежемесячно публикуется свыше 5 тыс. новых предложений.

Наиболее значительный рост спроса зафиксирован в сферах доставки и грузоперевозок (в 2,6–2,8 раза), IT, общественного питания и розничной торговли. Как отмечает директор "Авито Подработки" Сергей Яськин, поколенческие предпочтения значительно различаются: молодежь до 24 лет ищет подработку в IT-сфере, респонденты 25–54 лет — в строительстве, а россияне старше 65 лет — в образовании.

Гибкий формат позволяет компаниям оптимизировать затраты и привлекать высококвалифицированных специалистов, не готовых к полной занятости. Дилара Ижбердеева, старший менеджер практики Технологическая трансформация "Рексофт Консалтинг"

Эксперты "Делового Петербурга" прогнозируют, что в ближайшие годы тенденция усилится, особенно для узкопрофильных специалистов: IT-архитекторов, кибербезопасников и руководителей цифровой трансформации. По мнению представителей образовательной сферы, компании, внедряющие гибкие форматы работы, получат преимущество в борьбе за молодые таланты, как это уже произошло в Европе и Азии, где частичная занятость стала инструментом профессиональной адаптации студентов.

