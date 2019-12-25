Зарплаты петербургских врачей в 2021 году превысят 117 тысяч рублей

Утвержденный бюджет фонда ОМС позволит увеличить зарплаты медицинским работникам.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в эксперты назвали зарплаты петербургских врачей к 2021 году. Известно, что правительство Петербурга утвердило проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что утвержденный бюджет фонда ОМС позволит увеличить зарплаты врачей в Петербурге. Отмечается, что корректировка бюджета также связана с тем, что в 2021 году расходы на одного больного дорастут до 19 тысяч рублей.

По словам экспертов, в 2021 году средняя зарплата превысит 117 000 рублей, а зарплаты среднего и младшего медицинского персонала — 60 000 рублей.

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Фото:Piter.TV