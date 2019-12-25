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Зарплаты петербургских врачей в 2021 году превысят 117 тысяч рублей
Сегодня, 10:46
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IRINA_CHALKINA

Зарплаты петербургских врачей в 2021 году превысят 117 тысяч рублей

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Утвержденный бюджет фонда ОМС позволит увеличить зарплаты медицинским работникам.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в эксперты назвали зарплаты петербургских врачей к 2021 году. Известно, что правительство Петербурга утвердило проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что утвержденный бюджет фонда ОМС позволит увеличить зарплаты врачей в Петербурге. Отмечается, что корректировка бюджета также связана с тем, что в 2021 году расходы на одного больного дорастут до 19 тысяч рублей. 

По словам экспертов, в 2021 году средняя зарплата превысит 117 000 рублей, а зарплаты среднего и младшего медицинского персонала — 60 000 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошёл в список самых популярных городов для путешествий на школьные каникулы.

Фото:Piter.TV

Теги: врачи спб, зарплата врачей, омс
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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