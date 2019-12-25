Петербург вошёл в список самых популярных городов для путешествий на школьные каникулы

Среди заграничных направлений самыми популярными оказались Турция и Объединённые Арабские Эмираты.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что Северная столица попала в список самых популярных городов для путешествий на школьные каникулы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным экспертов, россияне в преддверии школьных каникул в среднем на четверть увеличили свои траты на путешествия до 2 035 рублей. Кроме того, средние чеки на авиабилеты с 30 сентября по 5 октября выросли на треть. Отмечается, что мужчины тратят больше, чем женщины.

Самыми популярными во время школьных каникул стали такие города, как Сочи, Петербург и Мурманск. А заграницу семьи отправятся в Турцию и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 8 октября будет тепло и дождливо.

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