Петербургу выделят 2,3 млрд рублей на зарплаты медикам

Средства направят на достижение целевых показателей оплаты труда в отрасли.

Северной столице передадут средства на софинансирование зарплаты медиков. Соответствующее соглашение было заключено между городским правительством и Минздравом РФ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно документу, Петербург получит 2 млрд 373 млн 155 тысяч рублей. Эту сумму направят на достижение целевых показателей оплаты труда в отрасли.

На данный момент целевые показатели в городе составляют 138 370 рублей для врачебного персонала и 68 690 рублей для среднего и младшего медперсонала.

Ранее мы сообщили о том, что около 3 млн человек в Петербурге прошли диспансеризацию за год.

Фото: Piter.TV