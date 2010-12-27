Зарплаты депутатов ЗакСа Ленобласти увеличатся в следующем году

Оклад составит 208 тыс. рублей.

Стало известно сколько будут получать депутаты ЗакСа Ленобласти в следующем году. Появилась информация, что их зарплаты могут вырасти на 12%. Об этом пишет 47news со ссылкой на проект бюджетной сметы на 2020 год.

Каждый месяц депутаты Ленобласти будут получать оклад в размере 208 тыс. рублей, что в 4,5 раза выше средней зарплаты жителя 47 региона. Зарплата спикера составит 288 тыс. рублей и в 6 раз превысит заработок местных жителей.

Помимо этого, депутаты получат по 10 окладов к пенсии, около 20 тыс. рублей на оплату топлива для личного автомобиля и в случае необходимости депутаты могут потребовать средства на оплату аренды жилья.

Ранее Piter.TV сообщил, что администрация Выборга провела совещание о содержании кровель в домах, где идет капремонт.

Фото: pixabay.com