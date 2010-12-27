Администрация Выборга провела совещание о содержании кровель в домах, где идет капремонт

На встречу приехали представители правительства Ленобласти, региональный фонд капремонта, подрядные организации и администрация района.

Администрация Выборгского района обратилась в областной комитет по ЖКХ, чтобы получить разъяснения касательно содержания кровель в домах и объектов капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Заседание состоялось в связи с тем, что прошлой зимой возникали спорные ситуации на объектах, где осуществлялся ремонт кровли домов. Было не совсем понятно кто должен заниматься уборкой снега на таких объектах. Участники встречи сошлись во мнении, что подрядчик обязан нести ответственность за выполнение работ до того момента, пока не покинет объект. Если работы были приостановлены в связи с переносом сроков, то отвечать за содержание кровли будет управляющая компания.

Соответственно, на данный момент за состояние крыши на ул. Суворова,25 отвечает подрядчик, а на Ленинградском шоссе,1 – очистку кровли от снега и наледи должна организовать управляющая компания. Администрация Выборгского района обязалась отправить соответствующие разъяснения руководителям обслуживающих организаций.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе растет количество начинающих предпринимателей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти