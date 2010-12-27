В Выборгском районе растет количество начинающих предпринимателей

За текущий год Выборгский центр поддержки предпринимательства оказал более 5600 информационных и консультационных услуг.

В Выборгском районе отметили увеличение интереса к предпринимательству со стороны местных жителей. В этом году наибольший интерес представители бизнеса проявили в сфере туризма, социального предпринимательства и малого производства. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

На сегодняшний день в Выборгском районе работает 6400 бизнесменов. Согласно данным налоговой службы, порядка 70% — это индивидуальные предприниматели, и около 30% - юридические лица. Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" подчеркнула, что по сравнению с 2018 годом, региону удалось достичь увеличения количества субъектов бизнеса на 21%.

Для поддержки предпринимательства в Выборгском районе было выделено порядка 11 млн 600 тыс. рублей. Деньги были израсходованы на стартовые пособия начинающим бизнесменам, их получили 9 предпринимателей. Благодаря этим пособиям в Выборгском районе открылся коворкинг центр, начала работать творческая вокальная студия, появилось новое швейное ателье и другие организации.

Остальные средства пошли на поддержку и развитие городской инфраструктуры. Центр поддержки получил субсидию в размере 4,5 млн рублей. Эти средства потратили на ремонт бизнес инкубатора, который расположен на проспекте Ленина, 18. Помимо этого, денежные средства потрачены на проведение различных досуговых мероприятий, обучение студентов и оказание консультационных услуг начинающим бизнесменам.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге специалисты Госжилнадзора провели прием населения.

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