Видео: в Выборге специалисты Госжилнадзора провели прием населения

Главной темой стало содержание общедомового имущества, капремонта и тарифов на коммунальные услуги.

В Выборге в здании районной администрации специалисты Госжилнадзора провели прием граждан. Встречу также посетили специалисты профильных комитетов администрации Выборгского района и управляющая организация Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

С вопросами в сфере государственного жилищного надзора пришли около 40 человек. Специалисты приняли обращения жителей из Выборга, Приморска и поселков Соколинское и Советский.

Ни одно обращение не останется без ответа. На вопросы, требующие более детальной проработки и ознакомления с дополнительной информацией, также будут даны разъяснения, - подчеркнула Анастасия Кузнецова, заместитель председателя комитета Госжилнадзора и контроля.

Как правило, комитет осуществляет прием граждан на территории районов два раза в год. График проведения встреч формируется заранее. В декабре следующего года ожидается новый список выездных мероприятий комитета.

Ранее Piter.TV сообщил, что Выборг приглашает поучаствовать в конкурсе "Выборгская мозаика – 2020".

Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти