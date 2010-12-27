Выборг приглашает поучаствовать в конкурсе "Выборгская мозаика – 2020"

Прием заявок осуществляется до 28 февраля 2020 года.

В Выборге начали прием заявок на участие в районном фестивале "Выборгская мозаика – 2020". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Организатором конкурса выступает администрация МО "Выборгский район", МАУК "Культурно-досуговый центр" и АУ "Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества". В рамках мероприятия предусмотрено 4 номинации: хореографическая, театральная, вокальная и цирковое искусство. Заявку на участие в конкурсе может подать любой желающий по адресу: улица Советская, дом 16 или по электронной почте, указанной на сайте администрации района с пометкой "Выборгская мозайка".

Конкурс-фестиваль организован с целью развития патриотического, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодых ребят. Таким образом дети будут развиваться и узнавать новые народные традиции, культуру и направления искусства. Кроме того, это хорошая площадка для развития профессионального мастерства участников.

С 14 по 21 марта 2020 года будут проходить отборочные туры в городских и сельских поселениях Выборгского района. Жюри определит двух победителей, которые пройдут во второй этап. А 4 апреля 2020 года в зале Дома культуры Выборга, расположенном на проспекте Ленина,20 состоится гала-концерт в рамках которого будут награждены все победители и призеры "Выборгской мозаики".

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