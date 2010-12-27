В Ленобласти расширено действие "Подорожника" на автобусные маршруты

Ленобласть расширила действие единого электронного билета "Подорожник" на автобусных маршрутах города Мурино и поселка Новогорелово в Ломоносовском районе.
Единый проездной билет теперь работает на восьми наиболее востребованных маршрутах, которые связывают Петербург и Ленобласть. В октябре у петербуржцев и областных граждан появилась возможность оплачивать проезд "Подорожником" на маршрутах: 401, 402, 403, 401А и 635.
Областные власти видят, что люди все чаще используют единый проездной билет. Именно поэтому работа в данном направлении продолжится до тех пор, пока все автобусные маршруты, работающие в рамках единой агломерации Ленобласти и Петербурга не перейдут на "Подорожник".
Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе загорелся склад.
Фото: pixabay.com
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