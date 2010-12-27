В Ленобласти расширено действие "Подорожника" на автобусные маршруты

С 12 ноября пассажиры могут оплатить проезд электронным проездным на маршрутах К-650б (Новогорелово – станция метро Проспект Ветеранов) и 885 (Мурино – станция метро Парнас). Оплатить проезд также можно и за наличные.

Ленобласть расширила действие единого электронного билета "Подорожник" на автобусных маршрутах города Мурино и поселка Новогорелово в Ломоносовском районе.

Единый проездной билет теперь работает на восьми наиболее востребованных маршрутах, которые связывают Петербург и Ленобласть. В октябре у петербуржцев и областных граждан появилась возможность оплачивать проезд "Подорожником" на маршрутах: 401, 402, 403, 401А и 635.

Областные власти видят, что люди все чаще используют единый проездной билет. Именно поэтому работа в данном направлении продолжится до тех пор, пока все автобусные маршруты, работающие в рамках единой агломерации Ленобласти и Петербурга не перейдут на "Подорожник".

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе загорелся склад.

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