Зарплатой от 100 тыс. рублей может похвастаться 28,6% работающих петербуржцев

Подсчитано, что таким доходом могут похвастаться 370,1 тыс. горожан, работающих в крупных и средних предприятиях Северной столицы.

Почти 29% работающих петербуржцев получают зарплату от 100 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, сообщает РБК.

Подсчитано, что таким доходом могут похвастаться 370,1 тыс. горожан, работающих в крупных и средних предприятиях Северной столицы, то есть, 28,6% от всех сотрудников в городе. В целом по России более 100 тыс. рублей получает третий сотрудник. Больше всего таких работников зафиксировано в Чукотском автономном округе. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, а "бронза" досталась Магаданской области. Российская столица оказалась на пятом месте, где больше 100 тыс. получает 45% сотрудников. Северная столица в общем рейтинге расположилась на 11-ом мете.

Меньше всего работников с высокой зарплатой оказалось в Калмыкии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли возрос в Петербурге.

Фото: Piter.TV