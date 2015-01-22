Спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли возрос в Петербурге

Аналитики связывают тенденцию с уходом из РФ зарубежных компаний.

Предприятия Северной столицы нуждаются в сотрудниках нефтегазовой отрасли. О росте спроса заявила пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru в ответ на запрос "Ведомости Северо-Запад".

В частности, вакансий для инвестиционных аналитиков стало больше на 66%. Спрос на технологов в отрасли возрос на 55%, а инженеров промышленно-технического отдела и сметчиков ищут чаще на 42%. Наиболее активно ведут поиск новых сотрудников такие корпорации, как "Газпром нефть", "Татнефть-АЗС-Северо-Запад", "Лукойл", "РН-Северо-Запад", "Газпром газомоторное топливо", "Сибур", "Газстройпроект".

Добавим, что аналитики связывают тенденцию с уходом из РФ зарубежных компаний.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года спрос на рабочих в Петербурге вырос на 55%.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)