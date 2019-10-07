Зарплата петербургских курьеров в в 2020 году выросла на 40%

В ноябре спрос на курьеров в городе вырос в 2,5 раза.

В Петербурге в текущем году на 40% выросла зарплата курьеров. Работодатели предлагают за эту работу в среднем 49,5 тыс. рублей в месяц. Таковы данные привели аналитики HeadHunter.

По данным аналитиков, в 2019 году петербургские курьеры зарабатывали за аналогичную работу 35 тыс. рублей. В этом же году выросла не только зарплата работников этой сферы, но и спрос на них. Так, работодатели искали курьеров в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Уочняется, что для курьеров служб доставки еды и продуктов зарплата составляет 51 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что больше 80% петербуржцев удовлетворены уровнем личной безопасности.

Фото: Piter.TV