Больше 80% петербуржцев удовлетворены уровнем личной безопасности

В Петербурге восемь из десяти жителей чувствуют себя в полной безопасности. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов со ссылкой на опрос общественного мнения.
По словам градоначальника, итоги ежегодного социологического опроса свидетельствуют о возрастающем доверии жителей Петербурга к работе органов власти. Так, в безопасности себя чувствуют 80% петербуржцев.
Также Беглов отчитался о работе аппаратно-программных комплексов "Безопасный город". На эту программу выделили более 4 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в петербургском общественном транспорте снизился на 35%.
Фото: Piter.TV
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