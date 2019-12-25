Больше 80% петербуржцев удовлетворены уровнем личной безопасности

Смольный отчитался о развитии аппаратно-программных комплексов "Безопасный город".

В Петербурге восемь из десяти жителей чувствуют себя в полной безопасности. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов со ссылкой на опрос общественного мнения.

По словам градоначальника, итоги ежегодного социологического опроса свидетельствуют о возрастающем доверии жителей Петербурга к работе органов власти. Так, в безопасности себя чувствуют 80% петербуржцев.

Также Беглов отчитался о работе аппаратно-программных комплексов "Безопасный город". На эту программу выделили более 4 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в петербургском общественном транспорте снизился на 35%.

Фото: Piter.TV