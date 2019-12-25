Пассажиропоток в петербургском общественном транспорте снизился на 35%

Пассажиропоток снижается каждую неделю.

В общественном транспорте Петербурга зафиксировали падение пассажиропотока на 35% по сравнению с показателями прошлого года. Несмотря на это, количество транспортных средств на маршруте не сокращали, отметила пресс-служба комитета по транспорту.

Уменьшение количества пассажиров заметили с октября 2020-го года. В метрополитене пассажиропоток упал на 37-39% по сравнению с данными 2019-го.

На данный момент на маршруты выходит столько же транспорта, сколько и в сентябре-октябре. В общей сложности их количество в будние дни составляет более 3 тысяч транспортных средств социальных перевозчиков: более 2 тыс. автобусов, около 1 тыс. электротранспорта, 20 трамваев "Чижик". Более того, количество троллейбусов по сравнению с началом осени увеличилось на 10.

Подвижные составы ежедневно обрабатываются антибактериальными средствами. Также дезинфекцию проходят вестибюли и станции метро, помещения вокзалов и аэропорта. Сотрудники с признаками заболевания не пропускаются в рабочие помещения.

Накануне Piter.TV объяснил, что означает "зимний график" работы метрополитена.

Фото: Piter.TV