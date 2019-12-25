Шесть станций петербургского метро начали работать дольше обычного

Подземка перешла на зимний график работы.

С 1 декабря петербургский метрополитен перешел на зимний график работы. Как рассказали в пресс-службе Смольного, изменилось время открытия и закрытия вестибюлей конечных станций всех пяти веток.

Отмечается, что шесть станций теперь работают дольше обычного, правда, в Смольном не уточнили, какие именно. Метро сейчас загружено на 60%, на работу каждый день выходят 185 составов на всех линиях. В не самые многолюдные часы общее число поездов в метро уменьшилось всего на 10 составов, в период пандемии пассажиров в подземке в принципе стало меньше – сказался переход горожан на удаленную работу и отсутствие туристов.

Интервал движения поездов не превышает 3,5 минут, в часы-пик время ожидания составляет по-прежнему 2,5 минуты. Известно, что в среднем в один вагон на самых загруженных станциях разом могут передвигаться не более 112 человек, хотя вагон вмещает все 170.

Кроме того, петербургский метрополитен признал увеличение интервала движения поездов.

Фото: Piter.TV