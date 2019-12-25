Петербургский метрополитен признал увеличение интервала движения поездов

Поезда четвертой линии теперь ходят с промежутком 2,4 минуты вместо 2,2.

В метро Петербурга увеличили интервал движения поездов на оранжевой линии. Об этом сообщает "ДП" со ссылкой на ответ городского метрополитена на запрос читателя.

Теперь на четвертой линии поезда ходят с промежутком 2,4 минуты вместо 2,2. Также интервалы изменились на первой линии и на пятой.

Интервалы определяются почасовыми размерами следования поездов и учитываются пассажиропоток на максимально загруженном перегоне. Уточняется, что в вагоне максимально помещаются 170 пассажиров.

Также в метрополитене уточнили, что в ноябре и текущем месяце пассажиропоток снизился на 37-39% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что суд Петербурга отказался признавать незаконным запрет на провоз оружия в метро.

Фото: Piter.TV