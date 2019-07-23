Росстат: "Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей"

Такой доход имеют 15-20% трудозанятого населения.

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель.

Такой доход имеют 15-20% трудозанятого населения. Как отметили эксперты, модальная заработная плата (наиболее популярно значение в выборке) точнее отражает уровень доходов населения, чем средняя зарплата.

Большая разница между модальной и средней зарплатой (47,7 тысячи) показывает сохраняющееся неравенство в обществе. Росстат учитывал зарплаты на крупных и средних предприятиях, но не учитывал работу сотрудников на 1,5 и более ставках.

Ранее эксперты составили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами.

Видео: Piter.TV