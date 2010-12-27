Самая большая зарплата оказалась в Москве – 57 900 рублей в месяц.

Эксперты составили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, на первом месте Москва с зарплатой 57 900 рублей в месяц. Второе место занял Петербург, там средняя зарплата в месяц составляет 47 400 рублей. На третьем месте Екатеринбург – 39 300 рублей.

В топ-5 также попали такие российские города, как Новосибирск и Краснодар. Там зарплата за месяц составляет около 37 тысяч.

Самые низкие зарплаты оказались в Тольятти , Волгограде и Ульяновске. Там люди получают менее 30 тысяч в месяц.

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