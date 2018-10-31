В 2019 году вузы Петербурга предоставят 27 тысяч бюджетных мест

В 2019 году в Петербурге выпустились 25,5 тысяч человек.

Вузы Петербурга предоставят 27 тыс. бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата в 2019 году. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя комитета по науке и высшей школе Анну Степанову.

В 2019 году в Петербурге выпустились 25,5 тысяч человек. В городе на Неве высшее образование можно получить в 43 государственных вузах и 29 негосударственных (только восемь имеют аккредитацию).

В текущем году выпускники из Крыма будут поступать в вузы со всеми на общих основаниях. Также, по словам экспертов, к 2024 году в России станет на 17% меньше бюджетных мест в университетах.

К 2022 году в России могут разрешить поступать в вузы онлайн.

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