К 2022 году в России могут разрешить поступать в вузы онлайн

Уже в 2021 году будут применяться отдельные компоненты суперсервиса для подачи документов в вузы онлайн.

Россияне могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги — суперсервиса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора организации "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова.

Рабочая группа организации рассмотрела проекты, которые перенесут в онлайн среду некоторые действия, требующие от людей затрат времени и физических перемещений. Один из таких проектов и стало дистанционное поступление в вуз. На портале можно будет собрать пакет документов для поступления, в том числе и заявление.

Также будет рассматриваться возможность дистанционного прохождения вступительных экзаменов при соответствующем дистанционном наблюдении.

Уже в 2021 году будут применяться отдельные компоненты суперсервиса, в 2022 будет запущен пилотный проект.

В 2019 году меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз.