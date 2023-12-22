Зарплаты айтишников в Петербурге за полгода упали на 14%

В период с июля по декабрь 2023 года средняя заработная плата IT-специалистов снизилась до 150 тыс. рублей в месяц.

За второе полугодие 2023 года зарплата айтишников в Санкт-Петербурге снизилась на 14% — специалисты IT-сферы в среднем стали получать до 150 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на ежегодные исследования "Хабр Карьеры" и HeadHunter.

Отмечается, что особенно снизилась заработная плата у разработчиков игр и продуктовых аналитиков. при этом уменьшение зарплат коснулось вакансий, где от специалистов не требуют опыта. На руководящих же должностях наблюдает рост. По мнению аналитиков, ситуация связана с тем, что рынок труда переполнен молодыми кадрами — для них важнее именно опыт, а не заработная плата. На ситуацию мог повлиять и уход иностранных компаний из РФ.

Однако эксперты прогнозируют, что в текущем году количество специалистов начального уровня продолжит расти. Из-за этого заработные платы опытных айтишников могут вырасти в 2024 году ещё на 10-15%.

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Фото: Piter.TV