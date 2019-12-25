В Петербурге в апреле зарплата программистов составила почти 110 тыс. рублей

Однако по сравнению с весной прошлого года востребованность айтишников упала на 24%.

Аналитики сервиса hh.ru выяснили, сколько зарабатывают IT-специалисты весной 2025 года, а также как изменился спрос на программистов. Средний их доход достиг 97,4 тыс. рублей, максимальный – 240 тыс. рублей. Спрос на айтишников в стране достаточно большой: только в апреле работодатели искали свыше 42 тыс. таких специалистов.

В Петербурге ситуация аналогичная: предлагается почти 5 тыс. вакансий. Однако по сравнению с весной прошлого года востребованность программистов упала на 24%. В этом месяце средний доход вырос более чем на 9 тыс. рублей и достиг 109,8 тыс. рублей. Максимальные зарплаты стартуют со 162,9 тыс. рублей.

Самыми высокооплачиваемыми IT-профессиями в Северной столице оказались дата-сайентисты. Им предлагают доход не менее 275 тыс. рублей. На втором месте – руководители группы разработки (250 тыс. рублей), на третьем – DevOps-инженеры (240 тыс. рублей).

Самую низкую зарплату предлагают специалистам технической поддержки (65,5 тыс. рублей). В зарплатный анти-рейтинг вошли и дизайнеры – им готовы платить не выше 84,7 тыс. рублей, и специалисты по информационной безопасности (85,2 тыс. рублей).

Работодатели стали на 16% чаще искать айтишников, готовых к "удаленке". Работа такого формата более выгодна: если в 2024 году "удаленщикам" готовы были платить 81,3 тыс. рублей, то сейчас – 103 тыс. рублей.

Подобное несовпадение динамики спроса и уровня зарплат может быть вызвано рядом факторов. В частности, компании сильно нуждаются в грамотных айтишниках, но теперь демонстрируют более выборочный и точечный спрос. Найм IT-специалистов приобретает не такой массовый характер, как в 2024 году. Но при этом грамотные и опытные специалисты "стоят" теперь больше, чем еще годом ранее, а потому зарплатные предложения работодателей стремятся вверх. При этом средний уровень зарплаты для айтишников с опытом в профессии 3-6 лет вырос на 10 тыс. рублей, превысив планку в 170 тыс. рублей. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу

Ранее мы рассказывали о том, что зарплаты петербургских работников скорой помощи за год выросли на 6,8 тыс. рублей.

Фото: pxhere