Спрос на страховщиков, медиков и маркетологов вырос в Петербурге

В ряде отраслей наоборот зафиксировано уменьшение спроса.

В сентябре спрос на сотрудников в Северной столице вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Работодатели разместили на 2% вакансий, чем в августе. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

Наибольший прирост вакансий (на 5%) обозначился в сферах страхования, искусства и масс-медиа. На 4% больше сотрудников ищут в сферах рабочего персонала, общественного питания, транспорта и логистики, медицины. В ряде отраслей наоборот зафиксировано уменьшение спроса. В частности, сфера "спорт, салоны красоты", "образование" "юриспруденция" убавили 2% вакансий в сравнении с августом. Сотрудников в сфере добычи сырья ищут реже на 3%, в финансистах нуждаются меньше на 4%, в специалистах сферы безопасности − на 5%.

В целом из первых 9-ти месяцев 2023 года спрос на персонал зафиксировали в 7-ми.

Ранее мы сообщили о том, что число увольнений по собственному желанию увеличилось в Петербурге.

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