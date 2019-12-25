Число увольнений по собственному желанию увеличилось в Петербурге

Сокращения настигли 8% сотрудников, в то время как в прошлом году было сокращено 13% работников городских компаний.

Жители Петербурга стали чаще увольняться с работы по собственному желанию, чем попадать под сокращение. Об этом свидетельствует исследование, проведённое сервисом по поиску работы hh.ru.

Так, число уволившихся по собственному желанию горожан в III квартале 2023 года составило 68% против 63% за аналогичный период прошлого года. Сокращения настигли 8% сотрудников, в то время как в прошлом году было сокращено 13% работников городских компаний.

Примечательно, что 76% тех, кто уволился по собственному желанию, находились в возрасте до 24 лет. На работников от 55 лет и старше пришлось 48% случаев. Под сокращение попало 12% сотрудников в возрастном промежутке от 35 до 44 лет.

Ранее мы сообщили о том, что почти каждый второй петербуржец мечтает о подработке.

Фото: Pxhere