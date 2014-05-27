Почти каждый второй петербуржец мечтает о подработке

Аналогичная ситуация актуальна и для жителей Ленобласти.

За последние 9 месяцев жители Северной столицы и Ленобласти стали активнее искать подработку. Судя по данным исследования, проведённого аналитиками сервиса hh.ru, 46% опрошенных петербуржцев признались, что им необходим дополнительный заработок. Показатель превысил результаты прошлого года на 2%.

В 47-ом регионе доля ищущих подработку достигла 47% и превысила результаты за январь-2023 на 4%.

В основном подработка требуется представителям сфер науки и образования, юриспруденции, искусства и масс-медиа. В течение лета увеличивался спрос на дополнительный заработок у работников медицинской и фармакологической сферы.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли возрос в Петербурге.

Фото: Pxhere