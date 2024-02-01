Петербургские компании зафиксировали дефицит в ИТ-сфере

Более всего работодатели нуждаются в тестировщиках софта, Backend-разработчиках и главах разработки.

Порядка 64% работодателей из Санкт-Петербурга отмечают нехватку ИТ-специалистов на рынке труда. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на данные опроса "Консоли".

Среди опрошенных 13% респондентов отметили, что ощущают острую нехватку ИТ-кадров. Особенно востребованными оказались специалисты уровня Senior (42%) и Middle (41%). Относительно небольшой дефицит также ощущается и на рынке управленческих кадров C-Level (10%).

Больше всего компании испытывают трудности с поиском тестировщиков (48%). Респонденты отмечают также нехватку Backend-разработчиков, руководителей групп разработки (25%), продакт-менеджеров (21%), Frontend-разработчиков (19%) и экспертов по кибербезопасности (18%).

При этом порядка 41% опрошенных компаний считает, что ИТ-отрасль представляется для соискателей непривлекательной областью. Чтобы привлечь кадры в сферу, работодатели планируют применять в 2025 году следующие стратегии: модернизация корпоративной культуры (44%), удобный график и удаленка (39%), повышение зарплат и система поощрений (34%), обучение сотрудников (25%) и актуализация системы грейдинга (23%).

Согласно опросу, работодатели фиксируют дефицит рабочей силы, однако большинство из них все же не прогнозирует каких-либо ухудшений в будущем (58%).

Ранее мы сообщали, что экспорт петербургских компаний в дружественные страны вырос на 20% за год.

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