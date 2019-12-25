Экспорт петербургских компаний в дружественные страны вырос на 20% за год

Продукция петербургских компаний поставляется в 147 стран мира, основными импортёрами выступают Китай, Индия, Турция, государства СНГ и страны Юго-Восточной Азии.

В четверг, 20 февраля, в Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая экспортному потенциалу города. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина, вице-президент Петербургской торгово-промышленной палаты Елена Желтухина и генеральный директор АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта" Мария Ершова.

Ольга Горышина отметила, что Петербург является одним из ведущих регионов-экспортёров в России. За первые девять месяцев 2024 года объём товарооборота города с зарубежными партнёрами увеличился на 8,5%, а экспорт в дружественные страны вырос более чем на 20%.

Продукция петербургских компаний поставляется в 147 стран мира, основными импортёрами выступают Китай, Индия, Турция, государства СНГ и страны Юго-Восточной Азии.

Как рассказала Горышина, в Петербурге создана эффективная система поддержки экспорта, включающая Экспортный совет при губернаторе и городской Центр поддержки экспорта. Благодаря этим структурам, число компаний, занимающихся экспортом, в городе выросло на 64%. Около 90% из них представляют малый и средний бизнес, оставшиеся 10% приходятся на крупные предприятия.

Фото: Pxhere