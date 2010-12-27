Зарезавший приятеля петербуржец будет осужден

Петербургский следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства. 27-летний мужчина обвинялся в убийстве.
По материалам дела известно, что в марте 2019 года обвиняемый поссорился со своим знакомым на почве личной неприязни и несколько раз ударил его ножом. Конфликт произошел возле одного из ресторанов на проспекте Энгельса. От ранений потерпевший скончался в больнице.
Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что в Киришах медсестра "попала под нож" своего пациента.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )