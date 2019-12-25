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Заразившиеся коронавирусом петербургские медики подали в суд на Смольный
Сегодня, 18:58
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smirenny

Заразившиеся коронавирусом петербургские медики подали в суд на Смольный

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Комитет по социальной политике отказал в единовременных выплатах.

Во вторник, 10 ноября, петербургские медики, заболевшие коронавирусом, подали коллективный иск к Комитету по социальной политике из-за отказа в единовременных выплатах, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Комитет трижды (17 июля, 21 июля и 26 августа) отказался выплачивать деньги медикам как пострадавшим в результате борьбы с COVID-19, мотивируя это тем, что заражение произошло при не связанных с оказанием помощи пациентам обстоятельствах. Истцы не согласны с решением и просят суд обязать комитет совершить выплаты. Исковое заявление пока не принято.

Ранее мы писали, что губернатор предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, медики, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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