В среду, 22 января, стало известно, что в Петербург не пустили помело с опасным вредителем из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Во время проверки специалисты обнаружили в 17,4 тонн цитрусовых из Китая и обнаружили на дне контейнера мух. Экспертам лаборатории пришлось доращивать насекомых из пупария, чтобы выяснить их вид. Как оказалось, насекомыми были мухи-горбатки. Напомним, что они опасны для человека.
Ввоз партии помело в Петербург был запрещен.
Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году таможенники Петербурга чаще всего отбирали цветы и продукты.
Фото:pixabay
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