Таможенники Северо-Запада изъяли около 2 млн единиц контрабанды и предотвратили ущерб на сумму 190 млн рублей.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в 2019 году таможенники Петербурга чаще всего отбирали цветы и продукты. Об этом сообщают Невские новости.

В минувшем году таможенники Северо-Запада конфисковали около 2 млн единиц контрабанды. Отмечается, что этими действиями ведомство смогло предотвратить ущерб на сумму 190 млн рублей. Как оказалось, в России чаще всего незаконно перевозят товары для детей, игрушки, канцелярию, одежду и обувь.

В таможне заявили, что если посылка с контрафактным продуктом отправлена для личного пользования, то вернут отправителю.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге резко подскочил спрос на склады для торговых сетей.

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