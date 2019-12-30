Объем сделок со складской недвижимостью в Петербурге по итогам 2019 года достиг 356 тыс. кв. м.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге резко подскочил спрос на склады для торговых сетей. Об этом сообщает сообщает международная консалтинговая компания Colliers International.

Аналитии отмечают, что в 2019 году общий объем сделок достиг 356 тыс. кв. метров, что в два раза, чем в 2018 году. Чаще всего большую долю спроса формируют торговые и дистрибуционные компании —54%. Второе место занимают логистические компании.

Эксперты отмечают, что при этом петербургский рынок продолжает переживать дефицит качественного предложения.

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