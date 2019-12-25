Зараженные коронавирусом в Ленобласти получат бесплатные лекарства

Жители Ленинградской области, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Такое распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг, 11 июня.
По словам председателя Комитета здравоохранения 47 региона Сергея Вылежагина, лекарства передадут даже пациентам в легкой форме – но только по рецепту лечащего врача. Лекарства получат даже те, кто болеет COVID-19 в легкой форме.
Средства на исполнение инициативы будут выделены из региональной казны.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выплатили пособия на 310 миллионов рублей.
Фото: Piter.TV
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А раньше нельзя этого с было сделать? Знаю, что больная/знакомой родственница/ побежала покупать сама лекарства, когда поставили Covid , на свои деньги, да небось заразила по дороге и в аптеке людей!