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Зараженные коронавирусом в Ленобласти получат бесплатные лекарства
Сегодня, 13:39
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lizapoluda

Зараженные коронавирусом в Ленобласти получат бесплатные лекарства

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Их будут выдавать по рецепту врача.

Жители Ленинградской области, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Такое распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг, 11 июня.

По словам председателя Комитета здравоохранения 47 региона Сергея Вылежагина, лекарства передадут даже пациентам в легкой форме – но только по рецепту лечащего врача. Лекарства получат даже те, кто болеет COVID-19 в легкой форме.

Средства на исполнение инициативы будут выделены из региональной казны.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выплатили пособия на 310 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 14:44

А раньше нельзя этого с было сделать? Знаю, что больная/знакомой родственница/ побежала покупать сама лекарства, когда поставили Covid , на свои деньги, да небось заразила по дороге и в аптеке людей!

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