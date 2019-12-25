Зараженные коронавирусом в Ленобласти получат бесплатные лекарства

Их будут выдавать по рецепту врача.

Жители Ленинградской области, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Такое распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг, 11 июня.

По словам председателя Комитета здравоохранения 47 региона Сергея Вылежагина, лекарства передадут даже пациентам в легкой форме – но только по рецепту лечащего врача. Лекарства получат даже те, кто болеет COVID-19 в легкой форме.

Средства на исполнение инициативы будут выделены из региональной казны.

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Фото: Piter.TV