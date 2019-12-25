В Ленобласти выплатили пособия на 310 миллионов рублей

Деньги получили категории граждан, наиболее пострадавшие от коронавируса.

По данным на среду, 10 июня, Правительство Ленинградской области выплатило жителям, пострадавшим из-за эпидемии, социальные пособия на общую сумму более 310 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Поддержка была оказана, прежде всего, многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, и пенсионерам, получающим социальную доплату.



Кроме того, около 3 тысяч предпринимателей, оставшихся без дохода, получили по 7 тысяч рублей. Еще 4 тысячи им перечислили на каждого ребенка. Таким образом, сумма выплат в поддержку малого бизнеса составила свыше 28 миллионов рублей.



Безработным и самозанятымм было перечислено 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Общая сумма составила 15,5 миллиона рублей.



Члены многодетных семей были обеспечены 3 тысячами рублей на каждого ребенка. В общей сложности на них выделили около 82 миллионов рублей. Остальные 105 миллионов были направлены на выплаты малоимущим – по 3 тысячи на человека.

Ранее мы рассказали о том, что средняя продолжительность жизни в области выросла до 73 лет.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области