За 2020 год заработная плата медработников выросла более чем на 14%

А оплата труда среднего медицинского персонала выросла на 21%.

В понедельник, 17 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание с членами городского правительства. В рамках которого были подведены итоги исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор, в прошлом году власти Петербурга направили все силы на борьбу с пандемией. Даже пришлось перестроить работу городского здравоохранения, на которую ушли дополнительные средства.

В прошлом году доходы Территориального фонда обязательного страхования (ТФОМС) составили 128,4 млрд. рублей. Тем самым бюджет был выполнен на 103,1%.

За счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году ТФОМС получил почти 92 млрд рублей. Это 71,5% его бюджета. Пресс-служба Смольного.

Известно, что из городского бюджета получено 18,5 млрд. рублей, за лечение граждан других регионов - порядка 12 млрд. рублей. Беглов заявил, что необходимо было грамотно распределить ресурсы. Поскольку они необходимы были на перепрофилирование стационаров, открытие обсерваторов, создание новых лабораторий и пунктов вакцинации. Также в прошлом году многие медики прошли курсы переподготовки, чтобы стать инфекционистами.

Беглов заявил, что в прошлом году зарплата медиков выросла более чем на 14%, а оплата труда среднего медицинского персонала - на 21%. Губернатор также отметил, что властям города необходимо было поддержать медперсонал. Также за счёт средств фонда медучреждения были обеспечены медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что в Петербурге чаще стали интересоваться профессией медсестры.

Фото: Piter.tv; gov.spb.ru