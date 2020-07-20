В Петербурге чаще стали интересоваться профессией медсестры

В среду, 12 мая, отмечался Международный день медицинской сестры.

Главный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению Ирина Бубликова рассказала в разговоре с "Петербургским дневником", что конкурс на специальности фельдшера, медицинской сестры, акушера ежегодно увеличивается.

Например, в 2019 году в медицинские колледжи города поступали около 7,4 тысяч человек, а в 2020 году (несмотря на пандемию) – заявления подали 14,3 тысячи человек. Таким образом, в прошлом году конкурс составил 24 человека на место на специальность фельдшера, на сестринское дело и акушерское дело – восемь-девять человек на место, значительно возрос интерес к лабораторной диагностике – семь-восемь человек на место. Вероятно и в этом году спрос на профессию не уменьшится.

Специалист отметила, что в текущем году были сокращены места на фельдшерскую специальность, но увеличили бюджетные места для медсестер, акушеров, лаборантов.

Наши учебные заведения и так учатся в две смены. Город изыскивает возможности для открытия новых учебных заведений, надеемся, что в следующем учебном году это случится Ирина Бубликова

Ранее мы писали, что вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли полмиллиона человек.

Фото: Piter.TV