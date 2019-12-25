В Ленобласти врачи и медсестры, оказывающие психиатрическую помощь, получат дополнительные выплаты

Губернатор подписал соответствующее постановление.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительных ежемесячных выплатах для врачей и медсестер, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаториях Ленобласти.

Врачи-психиатры, работающие в малых поселениях, получат 50 тысяч рублей, в средних – 29 тысяч рублей, в крупных – 14,5 тысяч рублей. Средний медперсонал, работающий в малых поселениях, получит 30 тысяч, в средних –13 тысяч, в крупных – 8 тысяч рублей.

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Фото: администрация Ленобласти