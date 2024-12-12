Недосыпание и ночные смены связаны с повышенным риском заражения среди медсестер

Новое исследование, изучающее влияние режима сна и посменной работы на иммунную систему, показало, что недостаток сна и ночные смены повышают риск развития нескольких распространённых инфекций у медсестёр.

Современное общество полагается на посменную работу, которая требует от сотрудников трудиться вне традиционного рабочего графика. Несмотря на то, что посменная работа необходима в таких отраслях, как здравоохранение, всё больше данных свидетельствует о том, что такой график может негативно влиять на здоровье работников. Новое исследование, в котором были проанализированы данные, предоставленные 1335 норвежскими медсестрами, показало, что посменная работа, особенно ночные смены, связана с повышенным риском развития нескольких инфекций, в том числе обычной простуды. Результаты, опубликованные сегодня в Chronobiology International, подчёркивают важность полноценного сна и посменного графика для снижения восприимчивости к инфекциям.

Эти результаты подчёркивают необходимость индивидуальных мер по снижению рисков заражения среди медицинских работников. Сири Вааге, старший автор исследования, координатор Норвежского центра компетенций по нарушениям сна при Университетской больнице Хаукеланд, Берген

Автор работы отметила, что недостаток сна и нерегулярный график работы, в том числе ночные смены, не только ухудшают иммунное здоровье медсестёр, но и могут повлиять на их способность оказывать высококачественную помощь пациентам". Исследователи проанализировали данные исследования "Сменная работа, сон и здоровье" (SUSSH), собранные в 2018 году. Участники — в основном женщины-медсёстры (90,4%) в среднем возрасте 41,9 года — сообщили о продолжительности своего сна, потребности во сне, графике работы и о том, как часто они сталкивались с определёнными инфекциями за последние три месяца.

Статистический анализ с учётом таких факторов, как возраст, пол, семейное положение и обязанности по уходу за детьми, выявил чёткую связь между недостатком сна, работой в ночное время и риском заражения. Исследование показало, что недостаток сна, определяемый как разница между потребностью во сне и фактической продолжительностью сна, повышает риск заражения в зависимости от дозы: У медсестёр с умеренным недосыпом (на 1–120 минут меньше сна, чем необходимо) риск простудиться был на 33% выше, а у тех, кто сильно недосыпал (более 2 часов), риск был более чем в два раза выше, чем у тех, кто не недосыпал. Риск развития пневмонии/бронхита был на 129 процента выше при умеренном недосыпе и на 288 процентов выше при сильном недосыпе. И синусит, и желудочно-кишечные инфекции также показали более высокий риск при увеличении дефицита сна.

Ученые определили, что работа в ночную смену связана с повышенным риском заражения простудой, но не связана ни с одной из других изученных инфекций. В то же время продолжительность сна и "быстрые возвращения" (короткие интервалы между последовательными сменами) не связаны с риском заражения. Эти результаты свидетельствуют о том, что достаточное количество сна может помочь предотвратить инфекции, хотя для определения причинно-следственных связей необходимы дальнейшие исследования. Авторы предлагают несколько стратегий, которые могут помочь сократить дефицит сна и потенциально снизить риск заражения среди медсестёр в будущем.

Медсёстры могли бы извлечь пользу из оптимизированных графиков смен, например, ограничивающих количество последовательных ночных смен и обеспечивающих достаточное время для восстановления между сменами. профессор Столе Паллесен, факультет психосоциальных наук Бергенского университета

Специалист подчеркнула, что может быть полезно повышать осведомлённость о важности сна для здоровья иммунной системы и поощрять регулярное медицинское обследование и вакцинацию медицинских работников. Ключевой силой этого исследования является его большой размер выборки и сосредоточенность преимущественно на женщинах-медсестрах старше 30 лет, что делает его хорошо подходящим для анализа связей между режимом сна и риском заражения в этой группе. Однако полученные результаты могут не распространяться на мужчин, младших медсестер, представителей других профессий или тех, у кого другой сменный график работы. Так как сбор данных проводился весной, вне типичного сезона гриппа, уровень заболеваемости мог быть ниже, чем если бы опрос проводился зимой.

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