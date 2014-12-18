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В Покровской больнице прошел конкурс детских рисунков ко Дню матери
Сегодня, 20:20
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В Покровской больнице прошел конкурс детских рисунков ко Дню матери

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Участники рисовали своих мам, которые работают в больницах и уже более полутора лет спасают пациентов от коронавируса.

В воскресенье, 28 ноября, прошёл конкурс детского рисунка, который посвятили Дню матери. Его проводили в Покровской больнице Петербурга, передает "Петербургский дневник".

Участники рисовали своих мам, которые работают в больницах и уже более полутора лет спасают пациентов от коронавируса. На рисунках ребята писали, что любят своих мам. 

Люди, не бойтесь вакцин, пусть вирус боится её! Я люблю свою маму и хочу, чтобы она была чаще дома!

подписал рисунок пятиклассник Владислав, чья мама работает медсестрой в четвертом инфекционном отделении

Ранее в Ленинградском зоопарке пройдёт День белого медведя. В этот день имениннице Хаарчаане вручат большой вкусный подарок.

Фото: комитет по здравоохранению
 

Теги: детские рисунки, конкурс, медсестры, покровская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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