В Покровской больнице прошел конкурс детских рисунков ко Дню матери

Участники рисовали своих мам, которые работают в больницах и уже более полутора лет спасают пациентов от коронавируса.

В воскресенье, 28 ноября, прошёл конкурс детского рисунка, который посвятили Дню матери. Его проводили в Покровской больнице Петербурга, передает "Петербургский дневник".

Участники рисовали своих мам, которые работают в больницах и уже более полутора лет спасают пациентов от коронавируса. На рисунках ребята писали, что любят своих мам.

Люди, не бойтесь вакцин, пусть вирус боится её! Я люблю свою маму и хочу, чтобы она была чаще дома! подписал рисунок пятиклассник Владислав, чья мама работает медсестрой в четвертом инфекционном отделении

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Фото: комитет по здравоохранению

