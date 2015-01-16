В Ленинградском зоопарке пройдёт День белого медведя

В этот день имениннице Хаарчаане вручат большой вкусный подарок.

В следующую субботу, 4 декабря, в зоопарке пройдет День белых медведей. Сотрудники учреждения подготовили индивидуальный интерактивный квест и обзорную экскурсию. Об этом они рассказали в официальной группе зоопарка в "Вконтакте".

В этот день также имениннице Хаарчаане вручат большой вкусный подарок. В публикации добавили, что устрагивают конкурс, итоги которого подведут 30 ноября. Победитель получит два билета и сможет бесплатно прогуляться по Ленинградскому зоопарку.

Ранее стало известно, чем кормят детенышей капибар в Ленинградском зоопарке.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк