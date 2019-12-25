Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли полмиллиона человек

За последние сутки прививку сделали более 12 тыс. человек.

В Петербурге от коронавируса привились почти 607 тыс. человек. Из них 507 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

За прошедшие сутки первично от COVID-19 привили 4853 человека, вторично — 7681 человека. Губернатор отметил, что 500 тыс. вакцинированных — это мало. Александр Беглов призвал горожан пройти вакцинацию в преддверии летних каникул и отпусков.

Никто не хочет вновь повторить это. Единственная альтернатива – прививка. сказал губернатор об ограничениях.

Сегодня на фармбазу поступило 15 тыс. вакцины "Спутник V". В Петербурге работают 134 стационарных пунктов вакцинации и 23 выездных прививочных бригады.

Фото: Piter.TV